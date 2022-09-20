Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
35 минут назад

Германия понадеялась «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара

Lenta.ruиещё 4

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом сообщает Bloomberg.

«Закроем дыру»: Германия нашла замену российскому газу
Фото: ТАССТАСС

По его словам, стороны могут заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа.

«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — сказал он.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт сообщил, что канцлера Германии будет сопровождать «высокопоставленная бизнес-делегация». Он не уточнил состав миссии.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.

Прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была полностью приостановлена на неопределенный срок в начале сентября, с конца августа велись плановые работы.

Экономика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители