«Закроем дыру»: Германия нашла замену российскому газу

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По его словам, стороны могут заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа.

«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — сказал он.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт сообщил, что канцлера Германии будет сопровождать «высокопоставленная бизнес-делегация». Он не уточнил состав миссии.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.