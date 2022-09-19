Европейцы решили пережить кризис в Турции

Жители Европы приступили к активному бронированию номеров в турецких отелях на зиму. Так, количество броней на ноябрь увеличилось в 1,5 раза по отношению к такому же периоду 2021 года, сообщил телеканал A Haber, передает РИА Новости.

Санкции, которые Запад ввел против РФ из-за ситуации на Украине, повлекли за собой рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

«Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50 процентов», - указал телеканал.

Член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан прогнозирует увеличение занятости в курортных регионах Турции в соответствии с запросами, которые сейчас наблюдаются.

«Мы думаем, что с уменьшением безработицы благосостояние наших граждан еще больше возрастет», - отметил Адемхан.