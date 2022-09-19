Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Европейцы решили пережить кризис в Турции

Лера Букина

Жители Европы приступили к активному бронированию номеров в турецких отелях на зиму. Так, количество броней на ноябрь увеличилось в 1,5 раза по отношению к такому же периоду 2021 года, сообщил телеканал A Haber, передает РИА Новости.

Европейцы решили пережить кризис в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Санкции, которые Запад ввел против РФ из-за ситуации на Украине, повлекли за собой рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

«Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50 процентов», - указал телеканал.

Член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан прогнозирует увеличение занятости в курортных регионах Турции в соответствии с запросами, которые сейчас наблюдаются.

«Мы думаем, что с уменьшением безработицы благосостояние наших граждан еще больше возрастет», - отметил Адемхан.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что энергетический кризис в Европе пока только набирает обороты, а европейские потребители уже вынуждены оплачивать огромные счета.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители