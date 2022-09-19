В Евросоюзе резко подорожал хлеб

Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили в европейском статистическом агентстве Евростат.

Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии – 60%, передает РИА «Новости».

Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.

Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции – там оно составило 10%, в Бельгии – 13%.

В Евростате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.