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55 минут назад

В Евросоюзе резко подорожал хлеб

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили в европейском статистическом агентстве Евростат.

В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии – 60%, передает РИА «Новости».

Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.

Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции – там оно составило 10%, в Бельгии – 13%.

В Евростате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.

Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.

Экономика,Сара Вагенкнехт,Бундестаг,ЕС,
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