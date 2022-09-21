"Известия": часть банков Вьетнама и Казахстана приостановили обслуживание карт "Мир"

В частности, как выяснили журналисты газеты, вьетнамский BIDV больше не принимает карты "Мир", однако карты других платежных систем продолжает обслуживать. В Народном банке Казахстана (Халык Банк) тоже перестали принимать карты "Мир", соответствующую информацию подтвердили сотрудники колл-центра.

В Центробанке России отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно решают, обслуживать или нет карты "Мир", однако в регуляторе заверили, что продолжат контакты с другими странами по вопросу работы национальных карт. Ранее в ЦБ Армении заявили, что коммерческие банки страны будут самостоятельно решать вопрос с обслуживанием карт "Мир". 19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир". Такое решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.