Отложенное эмбарго на нефть из РФ вызвало подорожание дизеля

Отложенное эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России является одним из факторов, который провоцирует рост цен на дизельное топливо в Европе. Об этом сообщила во вторник испанская газета El País.

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По ее версии, повышение стоимости на бензин и дизель после пандемии произошло на фоне роста цен на нефть. Тем не менее сейчас ситуация несколько изменилась. Европа нуждается в гораздо больших объемах дизельного топлива, чем она может произвести. Значительная часть данного топлива (более трети) продолжает поступать из России. Однако намеченное на февраль 2023 года эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ провоцирует рост цен на дизель.

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"Из всех российских нефтепродуктов дизель труднее всего заменить", - считает главный экономист отраслевой аналитической компании Vortexa Дэвид Вех.

Он напомнил, что исторически половина этого топлива, закупаемого Европой за пределами ЕС, поступала из РФ. "Когда эмбарго вступит в силу, Европе придется заменить большое количество баррелей дизеля, которые сейчас поступают из России, либо за счет увеличения собственного производства, либо за счет импорта большего количества баррелей из таких стран, как Саудовская Аравия, Индия или США с более высокой надбавкой, либо за счет сочетания того и другого", - отметил Эстебан Морено - эксперт из компании Kpler, специализирующейся на энергетике и сырье.

"Существует большая неопределенность в отношении того, что произойдет, когда запрет на импорт из России вступит в силу", - отметил в свою очередь Марк Уильямс из британской консалтинговой компании Wood MacKenzie.

Кроме того, на рост цен также оказало влияние и другое обстоятельство: ускоренное закрытие нефтеперерабатывающих заводов в Европе в последние годы, многие из которых занимались производством дизеля. Издание также обращает внимание на рост цен на природный газ, что повлияло как на предложение, так и на спрос. Газета упоминает и структуру автомобильного парка в основных странах ЕС, где насчитывается больше дизельных автомобилей, чем в Америке и Азии.