Сделка достаточно неожиданная, поскольку в Иране Азербайджан ранее не рассматривался в качестве возможной транзитной страны, насколько мне известно. Несмотря на то, что активно продолжается создание транспортного коридора «Север - Юг» между Ираном, Азербайджаном и Россией, но он все-таки скорее предназначен для грузоперевозок, а не для поставок энергоресурсов. И я не уверен, что на территории Азербайджана есть готовые газотранспортные мощности для транспортировки более 3 млрд кубометров газа в год, это достаточно большой объем. Сам же Иран в последние годы активно развивает газотранспортную систему, в том числе в северо-западных провинциях. Поэтому, скорее всего, он сможет принять такой объем. В России тоже есть необходимая инфраструктура - в Дагестане и других регионах страны.



Для Ирана это выгодная сделка, потому что он испытывает постоянный дефицит газа в северной части странны. Основная добыча происходит в районе Персидского залива и в самом Персидском заливе, то есть на самом юге и на юго-западе, а крупные центры энергопотребления находятся на севере, включая столицу страны Тегеран. Северо-западные провинции Ирана тоже испытывают дефицит газа, как следствие - дефицит электроэнергии. Для страны проблемы с поставками электроэнергии в последние годы стали хроническими и достаточно тяжелыми с точки зрения экономических и социальных последствий. Поэтому в данном случае речь идет, насколько я понимаю, преимущественно о поставках для газовых ТЭС.



Ранее Иран закупал газ в Туркменистане в больших объемах, но отношения между странами сложные, и сейчас поставки вообще не производятся, хотя и были переговоры об их возобновлении.



Российский газ достаточно дешевый с точки зрения его цены внутри России. Соответственно, Иран может рассчитывать на благоприятные ценовые условия, если стоимость газа будет привязана не к международным ценам, тем боле спотовым, а к какому-то базису внутри России. Например, к цене в Ямало-Ненецком автономном округе плюс транспортировка, плюс рентабельность, плюс экспортная пошлина. То есть цена получится достаточно низкой, особенно учитывая текущие внешние цены на газ.



При этом Иран сам по себе не является интересным и перспективным рынком сбыта российского газа. Те объемы поставок газа, которые обозначили (чуть больше 3 млрд кубометров в год), - это, прямо скажем, не очень большой рынок. Особенно в масштабах российского экспорта. То есть эта сделка скорее направлена на общее укрепление политико-экономического сотрудничества, нежели является какой-то прорывной в газовой отрасли. Ее стоит рассматривать комплексно вместе с активными попытками вывести товарооборот на новый уровень.



Если говорить о трубопроводных поставках, то для России, прежде всего, интересен рынок Китая. Других трубопроводных альтернатив практически нет. Все остальное - это поставки СПГ, но все это требует времени. Потому что в условиях введенных против наших проектов технологических санкций, даже по тем из них, которые находятся в стадии строительства - «Арктик СПГ 2» и «Балтийский СПГ», скорее всего, будет существенная задержка по срокам реализации. Соответственно, у России в ближайшие годы будет ограничена возможность увеличения экспорта СПГ сверх того 31 млн тонн в год, которые мы сейчас можем поставлять. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то основной интерес, конечно, представляют именно поставки СПГ на различные рынки. Это и Южная, и Юго-Восточная, и Восточная Азия. Иран в данном случае не является перспективным, потому что он сам обладает огромными ресурсами газа. И иракский экспорт сдерживается, во-первых, растущим внутренним спросом, во-вторых, санкциями. США ввели серьезные санкции, которые не дают реализовывать проекты в этой сфере. Поэтому если Иран сможет достичь соглашения с США, и основные санкции будут сняты, то страна во второй половине 20-х годов сама сможет стать крупным экспортером того же СПГ, сможет нарастить поставки трубопроводного газа, направлять его в сторону Европы через ту же Турцию. То есть Иран скорее является конкурентом России, нежели рынком сбыта.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)