ФРС США приняла решение по базовой ставке

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 3-3,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

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"Комитет [по операциям на открытом рынке] принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,00-3,75% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным материалам, большинство членов FOMC видят ставку на уровне 4,25-4,5% к концу 2022 года.

ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 0,2% с 1,7%. Прогноз на 2023 год был также ухудшен - до 1,2% с 1,7%, на 2024 год - до 1,7% с 1,9%. На 2025 год ФРС прогнозирует ВВП страны на уровне 1,8%.

Регулятор также повысил прогноз по инфляции в 2022 году - до 5,4% с 5,2%, в 2023 году - до 2,8% с 2,6%, в 2024 году - до 2,3% с 2,2%. На 2025 год ФРС прогнозирует инфляцию в стране на уровне 2,0%.