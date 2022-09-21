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1 час назад

В Европе уйдут годы на замещение одного российского сырья

Lenta.ru

Глава крупнейшей нефтегазохимической компании «Сибур» Михаил Карисалов заявил, что у Европейского союза уйдут годы на замещение одного российского сырья. Речь идет о каучуках, по линии которых Европа фактически полностью прекратила работу с Россией, передает РИА Новости.

В Европе уйдут годы на замещение одного российского сырья
Фото: ТАССТАСС

«Европа фактически прекратила работать по линии каучуков и полимеров с Россией, просто прекратила и все. Это достаточно удивительно банальная история, они останавливают свои производства», — указал руководитель «Сибура» в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF).

Карисалов отметил, что Россия достаточно крупный игрок в мире по каучукам, заменять резиносмешение, рецептуру этого продукта можно годами, однако Евросоюз идет на это, останавливая производство.

Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что американские производители сланцевого газа и нефти на фоне риска энергетического кризиса в Европе предупредили страны Евросоюза (ЕС) об отсутствии у них возможности резко увеличить поставки сырья.

Экономика,Михаил Карисалов,Сибур,ЕС,
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