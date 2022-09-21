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1 час назад

В Турции отреагировали на угрозы США по картам «Мир»

News.ru

Глава отдела экономической политики партии «Родина» в Турции Хакан Топкурулу заявил, что Анкара должна занять стойкую позицию в отношении приема и обслуживания российских карт «Мир». Политик считает, что нельзя поддаваться на угрозы вторичных санкций со стороны США, пишет РИА Новости.

Топкурулу назвал угрозу банкам очередным шагом Минфина США, который до этого угрожал турецким бизнесменам. Сейчас Запад принимает все попытки, чтобы изолировать Турцию от России и ее соседей, считает политик. США затягивают южноевропейское государство в положение, при котором оно «поддастся санкциям», заметил представитель партии «Родина».

И если Турция поддастся на эти угрозы, то ее ждут отнюдь не радужные перспективы.

Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны, — заключил Топкурулу.

Российские карты «Мир» уже отказались обслуживать турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Причиной стало опасение санкций со стороны США.

Во Вьетнаме и Казахстане приостановили обслуживание карт "Мир"

Ранее банки Вьетнама и Казахстана вслед за турецкими приостановили прием карт «Мир». С российской платежной системой перестал работать вьетнамский BIDV.

Экономика,Партия Родина,Казначейство США,
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