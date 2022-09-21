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39 минут назад

Путин указал на пользу западных санкций

Lenta.ruиещё 6

Западные санкции вынудили Россию заниматься развитием собственных интеллектуальных продуктов, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Путин указал на пользу западных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам российского лидера, Запад не осознает, что введенными ограничениями оказал стране услугу.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали. Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — указал Путин на пользу санкций в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

Рассуждая о возможных последствиях ухода из России иностранных партнеров для российской экономики, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с начала российской спецоперации на Украине рынок РФ покинули 600 международных компаний.

Экономика,Анналена Бербок,Владимир Путин,
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