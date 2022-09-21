Путин указал на пользу западных санкций

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали. Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — указал Путин на пользу санкций в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.