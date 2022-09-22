Аналитик объяснил, почему продавать доллары уже поздно

«Лично я не верю в идею о том, что доллары должны стоить по 200 или 300 рублей, а вот резкий обвал возможен. […] Конечно, пока нет однозначной уверенности в том, что мир в одночасье перейдет от доллара и единой европейской валюты к новым форматам и единицам расчета, но компромисс рано или поздно искать придется. Возможно, многое прояснится после 20-го Съезда Коммунистической Партии Китая и саммита стран G-20 в ноябре», — считает эксперт, передает «Прайм».