Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
45 минут назад

Путин рассказал о «хотелках» Запада

На встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами президент России Владимир Путин прокомментировал прогнозы о скором уходе Запада от использования углеводородов. Он назвал эти заявления «хотелками».

Путин рассказал о «хотелках» Запада
Фото: ТАССТАСС

«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, - а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, - то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции», – заявил президент комментируя, планы по созданию реактора нового типа, где охлаждение будет производиться гелием.

Как считают участники встречи, подобные реакторы являются ключом к получению водорода с низким углеродным следом. Путин добавил, что у российской науки есть все возможности для таких разработок.

Путин: западные страны оказали России услугу, введя санкции

«Тогда, когда мы подойдем к масштабному производству дешевого и чистого одновременно водорода, к этому моменту нам будут нужны специалисты, которые смогут работать в этой сфере», – добавил он.

Ранее Глава Европейского космического агентства назвал экономические преимущества в освоении Луны.

Экономика,Владимир Путин,Европейское космическое агентство,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители