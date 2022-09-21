Путин рассказал о «хотелках» Запада

На встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами президент России Владимир Путин прокомментировал прогнозы о скором уходе Запада от использования углеводородов. Он назвал эти заявления «хотелками».
«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, - а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, - то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции», – заявил президент комментируя, планы по созданию реактора нового типа, где охлаждение будет производиться гелием.
Как считают участники встречи, подобные реакторы являются ключом к получению водорода с низким углеродным следом. Путин добавил, что у российской науки есть все возможности для таких разработок.
«Тогда, когда мы подойдем к масштабному производству дешевого и чистого одновременно водорода, к этому моменту нам будут нужны специалисты, которые смогут работать в этой сфере», – добавил он.
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