Путин рассказал о «хотелках» Запада

«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, - а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, - то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции», – заявил президент комментируя, планы по созданию реактора нового типа, где охлаждение будет производиться гелием.