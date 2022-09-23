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1 час назад

EUobserver: Евросоюз ввел санкции против всех "крупных рыб" в России

Газета.Ruиещё 7

Дипломаты Европейского союза раздумывают, против каких еще граждан России ввести санкции, поскольку все «крупные рыбы» страны уже попали в санкционные списки. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на источники.

СМИ: ЕС ввел санкции против всех «крупных рыб» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крупной рыбы не осталось. У нас уже полная коллекция олигархов и всех (лиц) в политическом и оборонном истэблишментах», — цитирует издание представителя ЕС.

По его словам, несмотря на то, что ЕС рассматривает возможность ввести санкции в отношении представителей российских СМИ, там не любят ограничения в отношении журналистов.

Еще один источник пожаловался, что трудно найти «единорогов», против которых можно было бы ввести санкции. «Единорогом» в Европе называют компанию-стартап, получившую рыночную оценку стоимости в размере более $1 млрд.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться ограничения цен на нефть и ИТ-сферы.

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