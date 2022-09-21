Лавров: Россия планирует снижать долю доллара во взаимной торговле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия планирует снижать долю доллара США во взаимной торговле с партнерами. Об этом Лавров рассказал американскому изданию Newsweek .

Министр иностранных дел также добавил, что Россия «выдержит любое санкционное давление», а Западу вряд ли удастся в ближайшем будущем восстановить к себе доверие как к контрагентам по бизнесу. Он также отметил, что Россия будет работать с партнерами, которых «не затронула антироссийская истерия».