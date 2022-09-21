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1 час назад

Лавров: Россия планирует снижать долю доллара во взаимной торговле

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия планирует снижать долю доллара США во взаимной торговле с партнерами. Об этом Лавров рассказал американскому изданию Newsweek.

Лавров: Россия планирует снижать долю доллара во взаимной торговле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты», – сообщил Лавров.

Министр иностранных дел также добавил, что Россия «выдержит любое санкционное давление», а Западу вряд ли удастся в ближайшем будущем восстановить к себе доверие как к контрагентам по бизнесу. Он также отметил, что Россия будет работать с партнерами, которых «не затронула антироссийская истерия».

«Это подавляющее большинство членов международного сообщества. Видим широкий интерес к расширению взаимодействия с нами со стороны государств Евразии, Африки и Латинской Америки, членов и участников ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, многих других стран не-Запада», – подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что ВСУ используют оружие НАТО для убийства мирных жителей в РФ.

Экономика,Сергей Лавров,БРИКС,НАТО,ШОС,ЕАЭС,
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