Лавров: Россия планирует снижать долю доллара во взаимной торговле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия планирует снижать долю доллара США во взаимной торговле с партнерами. Об этом Лавров рассказал американскому изданию Newsweek.
«Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты», – сообщил Лавров.
Министр иностранных дел также добавил, что Россия «выдержит любое санкционное давление», а Западу вряд ли удастся в ближайшем будущем восстановить к себе доверие как к контрагентам по бизнесу. Он также отметил, что Россия будет работать с партнерами, которых «не затронула антироссийская истерия».
«Это подавляющее большинство членов международного сообщества. Видим широкий интерес к расширению взаимодействия с нами со стороны государств Евразии, Африки и Латинской Америки, членов и участников ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, многих других стран не-Запада», – подчеркнул Лавров.