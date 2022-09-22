Минфину США понадобился «гуру санкций»

Министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя — «гуру санкций», который поможет государству предотвратить экономические потрясения на фоне введения жестких санкций в отношении Российской Федерации, передает Bloomberg.

На американском сайте для поиска работы говорится, что в обязанности эксперта будет входить предоставление анализа возможных негативных последствий предлагаемых санкций для компаний и отраслей.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена хочет снизить возможный ущерб от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций отмечают, что частные организации начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск.

Обозреватель Bloomberg Дэниел Флэтли заявил, что антироссийские санкции лишь «усугубили эти головные боли».

«Санкции в отношении России... усугубили эти головные боли», — говорится в сообщении агентства.

Известно также, что «гуру санкций» должен помогать американскому правительству не допускать экономических шоков, как тот, который обрушился на мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Нанятый минфином США специалист встанет во главе новой группы, занимающейся экономическим анализом санкций.