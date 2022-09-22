Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Минфин США ищет "гуру санкций" для предотвращения последствий от антироссийских санкций

Газета.Ru

Министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя — «гуру санкций», который поможет государству предотвратить экономические потрясения на фоне введения жестких санкций в отношении Российской Федерации, передает Bloomberg.

Минфину США понадобился «гуру санкций»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На американском сайте для поиска работы говорится, что в обязанности эксперта будет входить предоставление анализа возможных негативных последствий предлагаемых санкций для компаний и отраслей.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена хочет снизить возможный ущерб от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций отмечают, что частные организации начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск.

Обозреватель Bloomberg Дэниел Флэтли заявил, что антироссийские санкции лишь «усугубили эти головные боли».

«Санкции в отношении России... усугубили эти головные боли», — говорится в сообщении агентства.

Известно также, что «гуру санкций» должен помогать американскому правительству не допускать экономических шоков, как тот, который обрушился на мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Шольц назвал условие отмены санкций против России

Нанятый минфином США специалист встанет во главе новой группы, занимающейся экономическим анализом санкций.

Ранее помощник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники могут ужесточить санкции при вхождении новых территорий в состав РФ.

Экономика,Джейк Салливан,Олег Дерипаска,Джозеф Байден,Администрация США,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители