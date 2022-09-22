В Сербии сделали заявление о газовых проектах с РФ

«Безусловно, на первом месте был разговор об энергетике. Мы пришли к тому, что все наши проекты, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в Республике Сербской (будут продолжены) в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть», которая уже имеет нефтеперерабатывающий завод в Республике Сербской», — подчеркнул он.