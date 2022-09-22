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1 час назад

В Сербии сделали заявление о газовых проектах с РФ

Лера Букина

Лидер боснийских сербов Милорад Додик сообщил о планах продолжать вести все совместные с Россией проекты, в частности, строительство газопровода в Республике Сербской. Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство «Прайм».

В Сербии сделали заявление о газовых проектах с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, на первом месте был разговор об энергетике. Мы пришли к тому, что все наши проекты, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в Республике Сербской (будут продолжены) в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть», которая уже имеет нефтеперерабатывающий завод в Республике Сербской», — подчеркнул он.

Додик указал на успешное сотрудничество с российской стороной в газовой сфере. Он также отметил необходимость его продолжать. Кроме того, политик подчеркнул, что Республика Сербская надежно снабжается российскими источниками энергии.

С 1 июня газовая компания GAS-RES пролонгировала контракт на поставки природного газа с «Газпромом». Напомним, что она принадлежит правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что, по данным минэнерго, среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской в последние годы достигает около 50 миллионов кубометров.

Экономика,Милорад Додик,Владимир Путин,Зарубежнефть,Газпром,
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