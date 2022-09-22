В России захотели полностью отказаться от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о необходимости полностью отойти от зарубежной системы платежей SWIFT. Соответствующее заявление было сделано на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

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«Мы до сих пор еще, в рамках даже ЕАЭС, в расчетах в рублях используем систему SWIFT. Нам нужно уходить от этого», — подчеркнул Костин.

Он выступает за создание «системы расчетов, основанной на национальных валютах и на «несвифтовых» системах передачи информации». Она бы смогла заменить SWIFT, отметил Костин.

Он указал на наличие схожих систем во многих странах, в частности, в Китае и Казахстане.

Весной ЕС отключил от SWIFT некоторые российские банки. В списке оказались ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.