В данный момент ни Турции, ни экспортерам СПГ из США эти контракты не нужны. Эрдоган в своем заявлении говорит о том, что Анкара готова покупать больше газа по более низким ценам. То есть Турции нужен не сам объем, а хорошие условия. Поэтому фактически речь об увеличении поставок пока не идет. Мы не видим новых коммерческих контрактов на поставку газа в Турцию, опять же потому что никому это не надо.
Турция сейчас находится в довольно хорошем положении: у турецких компаний контракты с "Газпромом"
в основном с привязкой к стоимости нефти, по которым газ для них стоит сейчас менее 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубов. Мы не знаем точно, но речь идет о 600-700 долларов за 1 тыс. кубов. А если Турция хочет купить СПГ, то ей нужно платить столько же, сколько, например, платят соседние европейские страны. А там показатели сейчас крутятся вокруг 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубов. Зачем Анкаре сейчас переходить от более дешевого газа к более дорогому? Ради чего? Никаких политических целей они не преследуют, там в этом плате все и так замечательно. Ситуация туркам благоволит: они со всеми сотрудничают и получают от этого дополнительные бонусы. Поэтому угодить Соединенным Штатам, купив у них какой-то объем СПГ, - нет, наверное, Турции это не нужно. Так поступают прибалтийские страны, другие европейские страны, например, Польша. Но Турции это не нужно. Они могут спокойно увеличить объемы закупок у России, потому что такая возможность еще есть. Они могут увеличить закупки у Ирана. По своповым обменным операциям они могут увеличить закупки российского газа через Азербайджан. Поэтому зачем им тягаться с соседями по цене за СПГ, если они могут покупать большие объемы трубопроводного газа?
Я думаю, что это заявление, скорее, - попытка надавить на ряд других поставщиков, мол, ребята, у нас остается опция покупки американского СПГ, все покупают, и мы тоже закупим, поэтому давайте поторгуемся насчет ваших поставок. Так что это попытка надавить, прежде всего, на трубопроводных поставщиков - на Россию, на Иран и Азербайджан. Попытка выбить себе более выгодные цены здесь.
Экспорт купленного Турцией газа не исключен. Хотя мы не знаем условий коммерческих контрактов турецких компаний, например, с "Газпромом". Но вот в странах Евросоюза
официально был официально вычеркнут из контрактов запрет на реэкспорт, то есть на перепродажу. Мы не знаем, есть ли у Турции запрет на реэкспорт, но, думаю, она покупает газ для себя. И чем более дешевый газ им достается, тем большие объемы они начинают потреблять. Если Турция что-то и будет перепродавать, то в совсем незначительных объемах. Ей выгоднее даже минимизировать объем закупки СПГ за счет увеличения импорта трубопроводного газа, в том числе из России, которая сейчас занимает первое место по объемам поставок газа в Турцию. То есть взять наиболее выгодное предложение, чем экспортировать. Проще взять себе побольше дешевого газа. Если какие-то небольшие объемы останутся, то, может быть, возможен какой-то реэкспорт в соседние страны, прежде всего, в Болгарию, где в отопительный сезон, видимо, будет большой дефицит и серьезные проблемы, потому что страна до сих пор не вернулась к закупкам российского газа.