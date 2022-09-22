Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о желании Анкары увеличить объемы закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США и получить при этом более выгодные условия является попыткой надавить на ряд других поставщиков и снизить цену на их продукцию. Об этом в разговоре с "Рамблером" рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя соответствующее высказывание турецкого лидера.