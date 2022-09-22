Австрия поставила точку в вопросе газовых санкций против России

Австрия не намерена поддерживать предложение о газовых санкциях против России, так как уже принятые ЕС меры носят всеобъемлющий характер. Об этом заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, пишет РИА Новости.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. По словам Борреля, санкции «будут представлены максимально быстро».
Александер Шалленберг напомнил, что ЕС уже принял шесть масштабных пакетов санкций против России и сейчас Австрия готова обсуждать лишь внесение уточнений в них и «перекрытие лазеек».
«Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа - тут от Австрии будет четкое «нет». Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер», - подчеркнул министр в интервью телеканалу ORF.
По мнению главы МИД Австрии, необходимо следить за тем, чтобы «самим не быть втянутыми в войну». При этом он назвал «верной» тактику ЕС в отношении России и призвал в дальнейшем «продолжать следовать ей».
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил ранее о необходимости снять энергетические санкции Евросоюза против России до конца года. По словам премьер-министра, в случае снятия ограничений цены упадут в два раза, а уровень инфляции уменьшится. Орбан также выразил уверенность в том, что отказ от санкций позволит Европе избежать негативных последствий для экономики.