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1 час назад

Австрия поставила точку в вопросе газовых санкций против России

Алиса Селезнёва

Австрия не намерена поддерживать предложение о газовых санкциях против России, так как уже принятые ЕС меры носят всеобъемлющий характер. Об этом заявил глава МИД страны Александер Шалленберг, пишет РИА Новости.

Австрия поставила точку в вопросе газовых санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. По словам Борреля, санкции «будут представлены максимально быстро».

Александер Шалленберг напомнил, что ЕС уже принял шесть масштабных пакетов санкций против России и сейчас Австрия готова обсуждать лишь внесение уточнений в них и «перекрытие лазеек».

«Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа - тут от Австрии будет четкое «нет». Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер», - подчеркнул министр в интервью телеканалу ORF.

По мнению главы МИД Австрии, необходимо следить за тем, чтобы «самим не быть втянутыми в войну». При этом он назвал «верной» тактику ЕС в отношении России и призвал в дальнейшем «продолжать следовать ей».

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил ранее о необходимости снять энергетические санкции Евросоюза против России до конца года. По словам премьер-министра, в случае снятия ограничений цены упадут в два раза, а уровень инфляции уменьшится. Орбан также выразил уверенность в том, что отказ от санкций позволит Европе избежать негативных последствий для экономики.

Экономика,Жозеп Боррель,Виктор Орбан,ЕС,
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