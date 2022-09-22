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55 минут назад

ЕС тайно отменяет ряд санкций против РФ

Елена Прошина

Еврокомиссия разработала новое руководство, разрешающее транспортировать, финансировать и страховать продажу российского угля и древесины с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в мире. Однако ряд стран-членов Евросоюза выступили против введения этой меры, опасаясь, что она может ослабить санкции против РФ, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

ЕС тайно отменяет ряд санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, среди государств, раскритиковавших новое руководство ЕК, оказались Польша и ряд стран Балтии. Они призвали Еврокомиссию не публиковать документ до тех пор, пока вопрос транспортировки, финансирования и страхования продаж российского угля и древесины не будет окончательно решен. На данный момент руководство ЕК находится на стадии рассмотрения.

В Еврокомиссии в ответ на это заявили, что мера направлена лишь на недопущение любого негативного воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран мира и в первую очередь они касаются удобрений и не имеет цели ослабить санкции против России. Однако страны ЕС это пояснение не удовлетворило. Они указали на то, что помимо удобрений и угля в документе упоминаются древесина и некоторые цементные изделия. Представители европейских стран потребовали от ЕК более подробно объяснить свое предложение, поскольку оно может привести к ослаблению антироссийских санкций в отношении перечисленных товаров.

Напомним, что Евросоюз еще в пятом пакете санкций ввел эмбарго на поставки угля из РФ. Ограничения начали действовать с августа 2022 года.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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