ЕС тайно отменяет ряд санкций против РФ

Еврокомиссия разработала новое руководство, разрешающее транспортировать, финансировать и страховать продажу российского угля и древесины с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в мире. Однако ряд стран-членов Евросоюза выступили против введения этой меры, опасаясь, что она может ослабить санкции против РФ, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, среди государств, раскритиковавших новое руководство ЕК, оказались Польша и ряд стран Балтии. Они призвали Еврокомиссию не публиковать документ до тех пор, пока вопрос транспортировки, финансирования и страхования продаж российского угля и древесины не будет окончательно решен. На данный момент руководство ЕК находится на стадии рассмотрения.

В Еврокомиссии в ответ на это заявили, что мера направлена лишь на недопущение любого негативного воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран мира и в первую очередь они касаются удобрений и не имеет цели ослабить санкции против России. Однако страны ЕС это пояснение не удовлетворило. Они указали на то, что помимо удобрений и угля в документе упоминаются древесина и некоторые цементные изделия. Представители европейских стран потребовали от ЕК более подробно объяснить свое предложение, поскольку оно может привести к ослаблению антироссийских санкций в отношении перечисленных товаров.