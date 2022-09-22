Стали известны расходы бюджета на оборону в 2023 году

Расходы на оборону в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрены на уровне 4,981 триллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на отчет «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

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По сравнению с нынешним годом рост трат составит 302,9 миллиарда рублей, а по сравнению с 2021 годом, когда на оборону было потрачено лишь 3,573 триллиона рублей, увеличение расходов составит более 1,4 триллиона рублей. Также указывается, что в плановый период 2024 и 2025 годов расходы должны составить 4,648 триллиона рублей и 4,206 триллиона рублей соответственно.

15 сентября сообщалось, что Минфин задумался о сокращении на 10 процентов некоторых незащищенных расходов федерального бюджета. При этом расходы на оборону, в частности на финансирование гособоронзаказа и содержание военнослужащих, планировалось увеличить.