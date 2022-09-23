Раскрыта суть нового пакета санкций против РФ

Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть нефть, информационные технологии и сферу кибербезопасности. Об этом сообщает Financial Times.

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Кроме того газета указывает на призыв Польши и стран Балтии отключить еще больше российских банков от системы SWIFT и запретить импорт алмазов.

Ранее пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологий Евросоюза (ЕС) «ввиду эскалации ситуации».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о необходимости снять энергетические санкции Евросоюза против РФ до конца года. По его словам, от рестрикций страдают, скорее, европейские страны, нежели Россия.