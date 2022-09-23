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47 минут назад

Раскрыта суть нового пакета санкций против РФ

Лера Букина

Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть нефть, информационные технологии и сферу кибербезопасности. Об этом сообщает Financial Times.

Раскрыта суть нового пакета санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того газета указывает на призыв Польши и стран Балтии отключить еще больше российских банков от системы SWIFT и запретить импорт алмазов.

Ранее пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологий Евросоюза (ЕС) «ввиду эскалации ситуации».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о необходимости снять энергетические санкции Евросоюза против РФ до конца года. По его словам, от рестрикций страдают, скорее, европейские страны, нежели Россия.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, после чего западные политики начали призывать ввести новые санкции в отношении РФ. Среди них также была председатель Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Экономика,Виктор Орбан,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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