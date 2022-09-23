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2 часа назад

Немцам предрекли пустые холодильники

Лера Букина

Пищевая промышленность Германии столкнулась с самым крупным кризисом с периода окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Die Welt.

Немцам предрекли пустые холодильники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она указывает на угрозу дефицита продовольствия в стране. Как отмечается, «ситуация более чем серьезная». Согласно данным издания, немецкие производители замороженных и свежих продуктов опасаются скорого прекращения деятельности из-за высоких цен на энергоносители. Они надеются получить государственную поддержку, пишет Die Welt.

«Действуйте сейчас – иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», - указано в письме Немецкого института замороженных продуктов (DTI) и Ассоциации немецких холодильных складов и логистических компаний.

По словам авторов обращения, доходы в настоящее время сокращаются. Они же отмечают угрозу банкротства. По словам исполнительного директора DTI Сабины Айхнер, представители индустрии замороженных продуктов уже давно опасаются реализации кризисных сценариев. Она указала на достижение предела загрузки. В этой связи, как отметила Айхнер, «в случае чрезвычайной ситуации компаниям придется сократить ассортимент».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к жителям страны с призывом готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения российской стороной Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы.

Экономика,Кая Каллас,
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