Индия намерена отказаться от закупок российской нефти

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии могут отказаться от новых закупок российской нефти в сентябре из-за повышения стоимости фрахта судов для ее доставки. Об этом в пятницу сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в индийской нефтяной отрасли.

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"Индийские НПЗ намерены отказаться от закупок российской сырой нефти марки ESPO до конца этого месяца из-за более высоких фрахтовых ставок и целиком переключиться на ее импорт из стран Африки и Ближнего Востока", - цитирует издание источники.

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По их данным, стоимость доставки российской нефти увеличилась на $5-7 за баррель по сравнению с незначительным ростом цены перевозки этого сырья из ОАЭ и стран на западе Африки, которые стали продавать нефть со скидками, сопоставимыми с российскими. Такие скидки ближневосточные и африканские государства намерены сохранить и в октябре.

По данным американо-британской аналитической компании Refinitiv, с начала сентября в Индию было отгружено 2 млн тонн российской сырой нефти по сравнению с 3,55 млн тонн в августе, когда были поставлены в том числе 585 090 тонн сибирской нефти марки ESPO.

В этом месяце Индия купила 2,35 млн тонн нефти в Африке против 1,16 млн тонн в августе.

Покупка с большой выгодой

Как ранее на этой неделе сообщили местные СМИ, Индия с февраля сэкономила $439,7 млн на импорте у России нефти со скидкой. Эта сумма была сэкономлена в результате наращивания закупок российской нефти с марта, когда она начала продаваться со скидкой в $30 за баррель. В марте Индия закупила углеводородного сырья у РФ в марте на свыше $12 млрд против немногим более $1,5 млрд в этом же месяце 2021 года. В апреле - июле импорт российской нефти составил $11,2 млрд, что почти в восемь раз больше показателя в $1,3 млрд за тот же прошлогодний период. $7 млрд из этой суммы пришлись на импорт в июне-июле. С конца февраля индийские государственные и частные компании закупили около 62,5 млн баррелей российской нефти.

"Покупка российской нефти со значительной скидкой имела решающее значение для Индии, поскольку ее потребности в этом энергоносителе на 83% удовлетворяются за счет его импорта. Общие расходы страны на закупку нефти за рубежом возросли до $119 млрд в прошлом 2021-2022 финансовом году (закончился 31 марта - прим. ТАСС), что стало значительным бременем для индийской финансовой системы и повлияло на темпы восстановления экономики после пандемии коронавируса", - отмечала газета The Economic Times.

После усиления западных санкций из-за событий на Украине РФ объявила о продаже российской нефти на мировом рынке со значительными скидками, Индия резко увеличила ее закупки, несмотря на сильное давление со стороны США. В результате Индия стала крупнейшим после Китая импортером российской нефти. С марта на нее приходилось 12% общих индийских закупок нефти по сравнению с 1% до начала спецоперации РФ на Украине.