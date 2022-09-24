В Австрии прокомментировали готовящийся пакет санкций против России

По сообщениям издания Kronen Zietung, 27 стран-членов Евросоюза на неформальной встрече решили ужесточить санкции против России на фоне объявления частичной мобилизации. Как на эту новость отреагировали обычные европейцы?
Представители европейских стран обеспокоены первой со времен Второй мировой войны военной мобилизации в России. Жозеп Борелль в своем выступлении в Нью-Йорке завил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину вооружениями, и призвал Штаты ввести новые санкции против России.
После того как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал своих европейских коллег и нынешнем положении своей страны, европейские министры договорилисьподготовить восьмой пакет санкций.
Жозеп Боррель пояснил, что новый виток ограничения будет направлен на важнейшие сектора российской экономики, а такжена физические лица.
Восьмой пакет санкций, согласно информации издания Kronen Zietung, будет подготовлен уже в середине октября.
Европейцы совершенно не согласны с такой перспективой. Они уже усвоили, что европейские санкции автоматически означают ответ со стороны России, что отражается на жизни простых людей.
«Этот недееспособный Евросоюз спровоцирует Третью
мировую войну».
«При любых санкциях Европа только вредит себе. Россия уже давно переключилась на торговлю с Азией и странами БРИКС.Кроме того, Россия также может легко выжить самостоятельно».
«Невозможно превзойти Евросоюз по своей некомпетентности».
«Украина не является членом ЕС, и мы тратим на нее деньги, в то время как у нас все идет насмарку».
«Вы хотите все больше и больше обостряться, хотя ущерб от этого становится все больше и больше...»
«Министры ЕС, к сожалению, абсолютно неспособны на что-либо, кроме бессмысленных санкций…»
«Кто-то должен прервать эту спираль эскалации. Но все больше и
больше оружия, все больше санкций не могут привести к миру».
«На случай, если кто-то забыл: Россия хотела переговоров о безопасности России. Согласно Уставу ООН, каждое государство имеет право на безопасность. Желание России - вести ПЕРЕГОВОРЫ - было бы понятно при наличии доброй воли, но
оно было высокомерно отвергнуто и проигнорировано с обещаниями НАТО в отношении Украины и т. д. И кто виноват в том, что даже не было предпринято попыток обсудить российские проблемы с Россией? И кто теперь раскаивается в этом
провале предполагаемого "ценностного Запада"?», — возмущаются австрийцы.