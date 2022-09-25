Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара

Lenta.ruиещё 1

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал предел раздувания доллара, который разрушит глобальную экономику. Его слова приводит агентство «Прайм».

Назван способный разрушить экономику предел раздувания доллара
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что укрепление доллара оказывает значительное влияние на экономику, поскольку основная часть мировых расчетов осуществляется в американской валюте.

«Но главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста», — добавил Сыроваткин.

Аналитик указал на рост индекса доллара BBDXY, который за год поднялся на 15 процентов, что критично для экономики.

Эксперт уточнил, что при таком раскладе больше всего страдают бедные страны, которые импортируют энергоресурсы, расплачиваясь долларами.

«Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту», — заявил он.

В случае продолжения стремительного роста нельзя исключать затяжную рецессию и рост бюджетного дефицита некоторых стран, предупреждает Сыроваткин.

Аналитик пояснил, что укрепление американской валюты является дефляционным фактором с точки зрения экономики США.

«Высокий курс доллара также означает снижение прибыли для американских компаний, большая доля бизнеса которых ориентирована на другие страны и регионы», — заключил он.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объяснил, как курс доллара влияет на мировую экономику. Он также спрогнозировал ухудшение экономических перспектив.

Экономика,Михаил Васильев,Совкомбанк,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители