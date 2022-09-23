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48 минут назад

Politico: ЕС не включил в список санкций импорт алмазов из РФ из-за лоббирования Бельгии

Газета.Ru

Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в список санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Страна ЕС защитила российские алмазы от санкций
Фото: ТАССТАСС

«В частном порядке бельгийские дипломаты посредством лоббирования добились того, что чиновники ЕС не включили драгоценные камни в санкционные списки», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Бельгия публично заявляла о том, что не будет блокировать санкции в отношении алмазов из РФ.

По словам представителя Антверпенского всемирного алмазного центра Тома Нейса, требования регуляторов и клиентов уже оказывают давление на бизнес.

ЕС ввел санкции против всех «крупных рыб» в России

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в новом пакете антироссийских санкций может появиться ужесточение ограничений на российский экспорт нефти. Уточняется, что в Евросоюзе обсуждается возможность расширения персональных и торговых запретов.

Экономика,ЕС,
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