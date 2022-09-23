Британия приготовилась резко снизить налоги

Власти Великобритании приготовились резко снизить налоги и внедрить инвестиционные стимулы для бизнеса в рамках масштабной программы содействия восстановлению и развитию экономики, пишет CNBC.

Министр финансов в новом правительстве Кваси Квартенг в ходе выступления в Палате общин (нижней палате британского парламента) заявил, что стране требуется «новый подход для новой эры, ориентированный на рост». В планах правительства обеспечить устойчивый рост ВВП на 2,5 процента в год.

«Мы считаем, что высокие налоги снижают стимулы к работе, сдерживают инвестиции и препятствуют предпринимательству», — отметил Квартенг.

Среди предложенных кабинетом министров мер присутствуют отказ от запланированного ранее повышения корпоративного налога на прибыль с 19 до 25 процентов, отмена повышения ставки страховых взносов на 1,25 процентных пункта, снижение базовой ставки налога на доходы физлиц с 20 до 19 процентов, а также отмена 45-процентного НДФЛ с доходов выше 150 тысяч фунтов в год.

Кроме того, власти намерены создать по всей стране сеть «инвестиционных зон», на резидентов которых будут распространяться пониженные налоговые ставки и регуляторные льготы.