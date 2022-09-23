В Словакии призвали бороться за «каждый кубометр» газа из РФ

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1 час назад

Оператор Eustream: необходимо сохранить поставки российского газа в Словакию

Газета.Ru

Генеральный директор словацкого газотранспортного оператора Eustream, президент Словацкого газового и нефтяного союза Растислав Нюкович заявил о необходимости максимального обеспечения поставок российского газа в Словакию. Об этом глава компании заявил в интервью братиславской газете Pravda.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны сделать все для сохранения поставок российского газа. Это очень важно для повышения нашей (энергетической) безопасности. Годится каждый куб. м газа», — сказал Нюкович.

Он назвал ситуацию на европейском рынке энергоресурсов чрезвычайно напряженной. По словам президента Словацкого газового и нефтяного союза, рынок негативно реагирует на каждую новость.

Кроме того, глава Eustream рассказал о резком снижении объемов транзита газа через территорию Словакии. По его словам, в последние годы средние объемы транспортировки составляли около 57 млрд куб. м в год, в 2021 году объемы сократились до, примерно, 42 млрд куб. м. В этом году в компании ожидают сокращение поставок до уровня между 25 млрд куб. м и 30 млрд куб. м.

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