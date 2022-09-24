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1 час назад

Европе предрекли длительный энергетический кризис

Илья Родин

В ближнесрочной перспективе цена нефти может вырасти до $90 (сейчас $87,66), а до конца 2022 года - до $120 за баррель, предупредила аналитик Energy Aspects Амриту Сен. Она пояснила, что рост цен на энергоносители приведет к затяжному кризису в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

Европе предрекли длительный энергетический кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению эксперта, спецоперация России на Украине привела к существенным изменениям на энергетическом рынке.

Сен уточнила, что важными факторами в ближайшее время станут введение искусственного регулирования цен на черное золото, а также то, в каких количествах его будут приобретать Индия и Китай.

Аналитик полагает, что, в любом случае, энергетический кризис продлится до конца 2023 года.

Стратегический запас нефти США рухнул до уровня 1984 года

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ранее лидеров европейских стран к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что необходимо решить продовольственный и энергетический кризисы.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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