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45 минут назад

В Анкаре назвали цену строительства канала «Стамбул»

Lenta.ruиещё 1

Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что строительство судоходного канала «Стамбул» обойдется Турции на 5 миллиардов долларов дороже запланированной суммы. Его слова приводит издание Sabah.

В Анкаре назвали цену строительства канала «Стамбул»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исходя из новых расчётов, стоимость проекта составит 20 миллиардов долларов.

«Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован. Это необходимость», — заверил министр.

По словам Караисмаилоглу, реализация проекта позволит значительно снизить транспортную нагрузку на пролив Босфор.

Канал «Стамбул» предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Ранее сообщалось, что строительство объекта планируется завершить в 2023 году. На «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтре, которая предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время.

Экономика,Минтранс РФ,
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