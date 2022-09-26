В Анкаре назвали цену строительства канала «Стамбул»

«Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован. Это необходимость», — заверил министр.

Канал «Стамбул» предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Ранее сообщалось, что строительство объекта планируется завершить в 2023 году. На «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтре, которая предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время.