Британия может договориться на поставку СПГ из США в течение 20 лет

Рабочая группа из Британии попросила поставщиков сниженного природного газа (СПГ) отправить предложения о долгосрочных поставках топлива из США в течение 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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На фоне тяжелого энергетического и экономического кризиса в Британии, страна решила зафиксировать возможность долгосрочных поставок СПГ из США, отметили в публикации.

По данным агентства, в отличие от Германии, Британия мало зависит от российских ресурсов, поэтому страна опирается на местное производство и поставки из Норвегии.

23 сентября The Guardian писала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители.