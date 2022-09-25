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1 час назад

Bloomberg: Британия может договориться на поставку СПГ из США в течение 20 лет

Газета.Ru

Рабочая группа из Британии попросила поставщиков сниженного природного газа (СПГ) отправить предложения о долгосрочных поставках топлива из США в течение 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Британия может договориться на поставку СПГ из США в течение 20 лет
Фото: DepositphotosDepositphotos

На фоне тяжелого энергетического и экономического кризиса в Британии, страна решила зафиксировать возможность долгосрочных поставок СПГ из США, отметили в публикации.

По данным агентства, в отличие от Германии, Британия мало зависит от российских ресурсов, поэтому страна опирается на местное производство и поставки из Норвегии.

23 сентября The Guardian писала, что беднейшие домохозяйства Великобритании рискуют потратить почти половину своего располагаемого дохода на оплату счетов за газ и электроэнергию этой зимой, несмотря на гарантии правительства по ценам на энергоносители.

До этого портал Daily Express сообщал, что Норвегия может прекратить поставки газа Британии на фоне проблем внутри страны, касающихся засушливого лета, дефицита энергии и нарастающего недовольства населения.

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