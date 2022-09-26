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27 минут назад

Milliyet: Анталья может начать кормить Европу на фоне энергокризиса

Газета.Ruиещё 1

Турецкая Анталья может начать обеспечивать продуктами Европу на фоне уменьшения посадки в тепличных хозяйствах, вызванные энергокризисом. Об этом сообщает Milliyet.

Milliyet: Анталья может начать кормить Европу
Фото: UnsplashUnsplash

В Европе из-за энергетического кризиса посадки в тепличных хозяйствах сократились на 30-40%. Теперь европейские сети супермаркетов ищут турецких производителей. При этом Анталья готова помочь, чтобы увеличить приток иностранной валюты в страну.

Эксперты рынка в Турции указали, что переговоры по поводу поставок продовольствия в Европу ведутся уже несколько месяцев. При этом европейские торговые сети активно ищут поставщиков как в Анталье, так и в ее окрестностях. При этом для Турции основной целью является увеличение иностранной валюты, которой будет тем больше, чем больше будет продано продовольствия.

Участники рынка отметили, что многие в Европе сейчас рассчитывают на то, что Турция сможет удовлетворить запрос на продовольствие. Кроме того, европейские торговые сети стараются связываться с турецкими производителями напрямую. Большинство компаний хочет заключить контракты по модели «деньги вперед и гарантия покупки». А некоторые изъявили желание перенести тепличное производство в Турцию.

19 сентября в эфире телеканала A Haber сообщалось, что европейцы из-за наступившего энергокризиса стали бронировать номера в отелях Турции на зиму.

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