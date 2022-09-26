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52 минуты назад

В ЕС предложили запретить экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

RT на русском

Новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам, следует из сообщения EUobserver со ссылкой на составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии документ.

В ЕС хотят запретить экспорт в РФ высокотехнологичных товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, как сообщает Интерфакс, в ЕС предлагают запретить ввозить европейские и американские банкноты в Россию, продавать россиянам недвижимость и запретить россиянам финансировать лоббистские фирмы или негосударственные организации, зарегистрированные в Евросоюзе.

Также в документе отмечается возможность снять с эфира некоторые российские телеканалы и ограничить доступы к сайтам новостных ресурсов NewsFront, SouthFront, аналитического центра Katehon, Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Латвия, Литва, Эстония, Ирландия и Польша предложили ужесточить ограничения на операции с криптовалютой.

Экономика,ЕС,
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