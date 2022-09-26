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23 минуты назад

Эрдоган обсудит с кабмином использование карт «Мир» в Турции

Lenta.ruиещё 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, которые используют карту «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Эрдоган обсудит с кабмином использование карт «Мир» в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров», — говорится в материале. Отмечается, что одной из тем повестки станет положение российских туристов в Турции.

«После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет газета.

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Казначейство США,ЕС,
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