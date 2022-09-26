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1 час назад

«Ъ»: налоговая нагрузка на угольную отрасль вырастет

BFM.RU

Минфин решил увеличить нагрузку на угольный сектор. Как рассказали источники «Коммерсанта», министерство подготовило поправки к Налоговому кодексу. Помимо введения экспортных пошлин, параметры которых не называют, вырастет и НДПИ на уголь на 380 рублей за тонну.

Налоговая нагрузка на угольную отрасль вырастет
Фото: ТАССТАСС

Это позволит собрать с отрасли дополнительно 30 млрд рублей в год. Но это также может стать ударом для российских угольных компаний, особенно на фоне перспектив снижения экспортных цен из-за санкций, пишет газета.

После того, как в силу вступит полное эмбарго ЕС на ввоз угля из РФ, добыча может упасть на 17%, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Экономика,Коммерсант,ЕС,
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