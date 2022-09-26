Налоговая нагрузка на угольную отрасль вырастет

Минфин решил увеличить нагрузку на угольный сектор. Как рассказали источники «Коммерсанта», министерство подготовило поправки к Налоговому кодексу. Помимо введения экспортных пошлин, параметры которых не называют, вырастет и НДПИ на уголь на 380 рублей за тонну.

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Это позволит собрать с отрасли дополнительно 30 млрд рублей в год. Но это также может стать ударом для российских угольных компаний, особенно на фоне перспектив снижения экспортных цен из-за санкций, пишет газета.