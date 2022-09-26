Названо условие замещения российской нефти в ЕС венесуэльской

«Максимальный уровень добычи был в 2015 году, тогда это было 1,9 миллиона баррелей в день, — напомнил собеседник «Ленты.ру». — Многое зависит от ситуации в Иране. Если митинги приведут к тому, что Иран пойдет на соглашение по ядерной сделке на условиях Запада, тогда иранская нефть выйдет на внешний рынок. Это поможет сбить цену на нефть в краткосрочной перспективе, а до конца 2023 заменить российскую нефть на европейском рынке. Отдельно каждая из стран не может заменить российскую нефть».