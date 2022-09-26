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13 минут назад

В газопроводе "Северный поток - 2" произошло падение давления

ТАССиещё 2

Падение давления зафиксировано в ночь на понедельник в газопроводе "Северный поток - 2", его причины уточняются. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода.

В газопроводе «Северный поток - 2» произошло падение давления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как указывает агентство, снижение давления было зафиксировано в трубе "А" газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося "ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России". В настоящее время "ведется расследование", причины происшествия пока не установлены, уточнило DPA.

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