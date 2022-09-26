В газопроводе «Северный поток - 2» произошло падение давления

Падение давления зафиксировано в ночь на понедельник в газопроводе "Северный поток - 2", его причины уточняются. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные оператора газопровода.

Как указывает агентство, снижение давления было зафиксировано в трубе "А" газопровода, после чего оператор проинформировал о факте случившегося "ответственные ведомства Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России". В настоящее время "ведется расследование", причины происшествия пока не установлены, уточнило DPA.