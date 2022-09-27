В Польше открыли газопровод в противодействие «Северным потокам»

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.

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Церемония открытия прошла в Голенюве на северо-западе Польши. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».

Символический вентиль открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.

Мощность газопровода составляет 10 млрд кубометров в год. По словам президента Польши, газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток 2». Польское правительство намерено заместить российский газ поставками газа по Baltic Pipe.