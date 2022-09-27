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56 минут назад

Открыт газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.

В Польше открыли газопровод в противодействие «Северным потокам»
Фото: ТАССТАСС

Церемония открытия прошла в Голенюве на северо-западе Польши. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».

Символический вентиль открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.

Мощность газопровода составляет 10 млрд кубометров в год. По словам президента Польши, газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток 2». Польское правительство намерено заместить российский газ поставками газа по Baltic Pipe.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Анджей Дуда,
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