Что ждет Европу без украинского транзита российского газа

Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет?

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Украинский транзит российского газа в Европу рискует остановиться. Провоцирует остановку украинский «Нафтогаз», который в начале сентября решил инициировать судебное разбирательство в отношении транзита российского газа в Европу. Газпром накануне заявил, что если «Нафтогаз» не прекратит рассмотрение спора в Международном арбитражном суде, то Россия введет санкции против «Нафтогаза». Это будет означать остановку транзита газа через Украину.

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Что же не поделили стороны? «Нафтогаз» обвиняет Газпром в том, что тот не доплачивает. Якобы Газпром обязан платить за транзит 40 млрд кубометров газа в год (это равно 109 млн кубометров в сутки), даже если он прокачивает меньше. Соответственно, «Нафтогаз» хочет выбить денег у России. По контракту Газпром должен платить 1,2 млрд долларов в год за прокачку 40 млрд кубов, но с мая платит меньше по объективным причинам.

С мая транзит газа через Украину сократился на треть со 109 млн (контрактные) до 72 млн кубометров в сутки. Однако произошло это по инициативе украинской стороны. Украина отказалась принимать российский газ на станции «Сохрановка», и теперь поставки идут только через станцию «Суджа». Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) объявил форс-мажор по ГИС «Сохрановка», мотивируя это тем, что не имеет доступа к этой ГИС.

Газпром считает, что иск «Нафтогаза» не имеет оснований. Во-первых, это Украина отказалась качать газ через «Сохрановку». Хотя эта станция задолго до мая 2022 года находилась на подконтрольной ЛНР территории, но это не мешало сотрудникам ОГТСУ иметь доступ к ней и качать газ. А с 11 мая неожиданно это стало проблемой для украинской стороны.

Второй аргумент со стороны Газпрома: в транзитном контракте 2019 года прописано, что если «Нафтогаз» не транспортирует оговоренные объемы российского газа, то Газпром не должен за него платить даже в случае заявления о форс-мажоре на украинской территории. «Нафтогаз» прекрасно осведомлен об этом пункте, так как сам подписывал документ.

Третий аргумент российской стороны состоит в том, что контракт от 2019 года с Украиной был заключен по шведскому праву, а местом для решения споров сторон был определен Цюрих. А это проблема, потому что и Швеция, и Швейцария ввели огромное число санкций против России и признаны недружественными странами. О каком объективном суде может идти речь?

Существенно изменившиеся обстоятельства лишают Газпром фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения, заявили в компании.

Поэтому если «Нафтогаз» продолжит попытки судиться против Газпрома, власти России вынуждены будут ввести против него санкции.

Опыт газопровода «Ямал – Европа» показывает, что это будет означать полную остановку украинской транзитной трубы. «Ямал – Европа» идет через Польшу, которая в апреле в один момент отобрала у Газпрома его долю у оператора этой трубы. Россия ввела ответные контрсанкции, и с мая труба стоит пустой.

Вероятность того, что «Нафтогаз» не успокоится и продолжит судиться, довольно велика. Это значит, что украинский транзит очень скоро может быть остановлен.

К чему конкретно это может привести? Какие европейские страны пострадают? И как справится сама Украина?

Экспорт российского газа в Европу сократился сначала в мае, а потом в августе после снижения и полной остановки прокачки по «Северному потоку-1» по техническим причинам. После взрывов труб на дне Балтийского моря 26 сентября на оба «Северных поток» можно не надеяться, причем, возможно, на годы вперед. «Ямал-Европа» закрыт. Когда остановится еще и украинский транзит, останется единственный канал поставок газа из России в Европу – это «Турецкий поток» и «Голубой поток». Основные объемы по ним идут в Турцию. Только одна из двух ниток «Турецкого потока» в 15,75 млрд кубометров качает газ в южные страны ЕС.

Кто именно лишится российского газа, если транзит через Украину будет остановлен полностью?

«Через Украину запитывается Словакия, Австрия, север Италии, частично Франция, частично Германия. Газ, идущий через Украину, расходится почти по всей Европе. Этот газ получает Молдавия и Приднестровье. И здесь может встать вопрос. Возможно, их попытаются запитать через «Турецкий поток». По нему газ идет через Болгарию, которая отказалась покупать 2 млрд кубов российского газа. Сейчас они идут в Венгрию, но, вероятно, могут быть перекинуты в Молдавию и Приднестровье», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С октября 2022 по март 2023 года, то есть во время отопительного сезона, через украинский маршрут может пройти 13 млрд кубометров газа при ежесуточной прокачке в 70 млн кубов в день, как сейчас (если бы Киев начал принимать газ через «Сохрановку», то 20 млрд кубов как по контракту). Это значит, что именно на 13 млрд кубов вырастет физический дефицит газа в ЕС.

Объемы выглядят незначительными, но это усугубит и так непростое положение в европейских странах. Потому что физически другого газа на замену в мире нет.

По словам Юшкова, только Германия рассчитывает на некоторые изменения по поставкам газа, остальные уже и так по-максимуму закупают альтернативный газ. Германия к новому году намерена открыть минимум два плавучих СПГ-терминала и подключить их к своей газотранспортной системе.

«Германия сможет физически включится в гонку за СПГ», – говорит Юшков.

А так как дополнительного СПГ на рынке тоже нет, то Германия рискует отобрать объемы СПГ у своих же.

«Если страна, которая получает сейчас определенный объем газа через Украину, не сможет его получать с октября, то ей придется столкнуться с усилением физического дефицита газа. Значит, отбор из подземных хранилищ может начаться раньше, чем отопительный сезон, и в больших темпах. Придется ускорить применение мер радикальной экономики и ручного регулирования объемов поставок газа промышленным и коммерческим потребителям», – говорит Юшков.

А молниеносный рост цен на любой газ из-за остановки украинского транзита окажет влияние на все европейские страны без исключения. Юшков не исключает, что цена взлетит и до 4-6 тыс. долларов за тысячу кубометров. «В какой-то момент европейские регуляторы просто остановят торги и начнут устанавливать предельные цены в ручном режиме. Вполне возможно, что европейские регуляторы в радикальном сценарии придут к некой предельной цене и ручному управлению цены – ЕК сама будет устанавливать стоимость газа. Например, если сегодня в Азии тысяча кубометров стоит 2000 долларов, то в Европе будет стоить 2500 долларов. Цена должна быть выше, чтобы СПГ приходил из Азии в Европу. Но это уже будет не 5000 долларов, как на рынке», - не исключает эксперт ФНЭБ.

Возможностей увеличить прокачку российского газа в южном направлении нет. Трубы, идущие в Турцию, заполнены по полной. Турция вообще старается по-максимуму покупать именно российский газ в ущерб СПГ, так как в контрактах с Газпромом цена зависит от стоимости нефти, а не от спота, замечает эксперт. В итоге Турция покупают у России газ по цене ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, добавляет он. Это же небывалая роскошь для Европы, да и не только. По мнению Юшкова, Турция вряд ли будет заниматься даже реэкспортом российского газа в Европу, потому что сама потребляет много и для ее экономики крайне выгодно потреблять именно более дешевый российский газ.