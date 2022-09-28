Китайский аналитик Лю Хун назвал ЧП на "Северных потоках" диверсиями Польши и США

Заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун выразил мнение, что инциденты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны, передает РИА "Новости". По его словам, "с определенной вероятностью" можно утверждать, что в произошедшем нельзя обвинить Германию, так как она больше всех заинтересована в поставках российского газа, а также Данию, несмотря на то, что утечка газа произошла рядом с ней. А вот ряд комментариев "весьма содержательны", в частности слова "Спасибо, США" бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского после инцидента на газопроводах, пишет Лю Хун. Китайский аналитик заявил, что Польша является самой "антироссийской" страной в Европе. Кроме того, напомнил эксперт, еще в феврале из уст президента США Джо Байдена звучали угрозы, что в случае эскалации России конфликта на Украине США "положат конец" газопроводам. Россия же, если захотела бы использовать трубопроводы в качестве инструмента давления на Европу, могла бы просто перекрыть газ, добавил представитель редакции Global. В ночь на 26 сентября из нитки "Северного потока — 2" произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит "Северный поток — 1". В Nord Stream сообщили, что резкое снижение давления на обеих нитках "Северного потока" в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями. Сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно, добавили в компании.