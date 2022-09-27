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1 час назад

Датские власти заявили о «большой дыре» в газопроводах «Северный поток»

Ирина Лебедева

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцаув заявил, что утечки на газопроводе «Северный поток» может быть следствием преднамеренного действия, т.к. там не маленькая трещина, а «большая дыра». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Berlingske.

«Мы обеспокоены тем, что там произошло. И если на подходе еще что-то», — сказал Беттцаув.

Он подчеркнул, что повреждения на газопроводе значительные. По его словам, речь идет не о «маленькой трещине», а о «действительно большой дыре».

Оценены последствия утечек газа на «Северном потоке»

Ранее компания Nord Stream AG подтвердила разрушения на трех нитках «Северного потока». В компании назвали ситуацию беспрецедентной и не смогли оценить возможные сроки по ликвидации последствий случившегося.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал саботажем нарушение работы трубопроводов. По его словам, произошедшее может означать проявление эскалации ситуации на Украине.

Экономика,Матеуш Моравецкий,
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