Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцаув заявил, что утечки на газопроводе «Северный поток» может быть следствием преднамеренного действия, т.к. там не маленькая трещина, а «большая дыра». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Berlingske.

«Мы обеспокоены тем, что там произошло. И если на подходе еще что-то», — сказал Беттцаув.

Он подчеркнул, что повреждения на газопроводе значительные. По его словам, речь идет не о «маленькой трещине», а о «действительно большой дыре».

Ранее компания Nord Stream AG подтвердила разрушения на трех нитках «Северного потока». В компании назвали ситуацию беспрецедентной и не смогли оценить возможные сроки по ликвидации последствий случившегося.