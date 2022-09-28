Турция объявит альтернативы карте «Мир» в ближайшие два дня

В ближайшие два дня правительство Турции намерено огласить детали новой платежной системы, которую будут использовать в стране в качестве альтернативы системе «Мир». Отмечается, что в настоящее время туристы и торговцы в туристических регионах Турции столкнулись с проблемами платежей и призывают власти найти решение проблемы.