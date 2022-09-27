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1 час назад

Госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир»

Елена Прошина

Государственные банки Турции больше не будут использовать российскую платёжную систему «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что такое решение приняли три государственных банка Турции. Официальные источники пока никак не подтвердили данную информацию.

Отметим, что ранее от использования платёжной системы «Мир» уже отказались несколько частных турецких банков. Тогда об отказе обрабатывать карты российской системы сообщили банки Isbank и Denizbank. Эти заявления последовали после сообщений о возможном вводе санкций со стороны стран Запада.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте «Мир».

Экономика,Реджеп Эрдоган,
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