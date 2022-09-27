Госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир»

Государственные банки Турции больше не будут использовать российскую платёжную систему «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Уточняется, что такое решение приняли три государственных банка Турции. Официальные источники пока никак не подтвердили данную информацию.

Отметим, что ранее от использования платёжной системы «Мир» уже отказались несколько частных турецких банков. Тогда об отказе обрабатывать карты российской системы сообщили банки Isbank и Denizbank. Эти заявления последовали после сообщений о возможном вводе санкций со стороны стран Запада.