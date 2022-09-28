Власти Турции вскоре раскроют детали платежной системы, которая должна стать альтернативой российскому «Миру». Об этом со ссылкой источники пишет газета Aydınlık.

Накануне появилась информация о том, что государственные банки Турции больше не будут использовать российскую платежную систему «Мир». Ранее об отказе от нее заявляли и частные банки.

По данным Aydınlık, из-за отказа банков от системы «Мир» отдыхающие из России и торговцы в туристических регионах Турции «испытывают трудности с платежами» и призывают власти «найти решение проблемы».

Издание отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с экономическими ведомствами по поводу сложившейся ситуации.

«Детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Миру», будут объявлены через день или два», - отмечается в статье.