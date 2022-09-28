Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
51 минуту назад

СМИ: власти Турции готовят альтернативу системе «Мир»

Алиса Селезнёва

Власти Турции вскоре раскроют детали платежной системы, которая должна стать альтернативой российскому «Миру». Об этом со ссылкой источники пишет газета Aydınlık.

Накануне появилась информация о том, что государственные банки Турции больше не будут использовать российскую платежную систему «Мир». Ранее об отказе от нее заявляли и частные банки.

По данным Aydınlık, из-за отказа банков от системы «Мир» отдыхающие из России и торговцы в туристических регионах Турции «испытывают трудности с платежами» и призывают власти «найти решение проблемы».

Издание отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с экономическими ведомствами по поводу сложившейся ситуации.

«Детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы «Миру», будут объявлены через день или два», - отмечается в статье.

Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что американские власти запугивают банки Турции введением санкций в связи с использованием российской платежной системы.

Экономика,Реджеп Эрдоган,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители