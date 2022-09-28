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40 минут назад

В Турции оценили последствия из-за отказа банков от системы «Мир»

Ирина Лебедева

Уход банков Турции из российской платежной системы «Мир» приведет к последствиям российской торговле и туризме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на турецкую газету Yenicağ.

В Турции оценили последствия отказа банков от системы «Мир»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее от использования карт «МИР» отказались два частных турецких банка: İşbank и DenizBan. Это произошло после предупреждение о санкциях от министерства финансов США по контролю за иностранными активами. Позже о таком же решении заявили банки Halkbank, Ziraat Bank и Vakiflar Bank.

Отмечается, что такой шаг Турции нанесет серьезный удар по торговле и туризму с Россией. Это также скажется по ситуации с денежными переводами в РФ.

По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня, турецкие банки боятся попасть под вторичные санкции. При этом турецкая сторона будет искать другие варианты проведения платежей. Так, к примеру, обсуждается выпуск кобейджинговых карт или собственной карты, подключенного к НСПК.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два дня правительство Турции объявит детали разработанной в качестве альтернативы российской системе «МИР» платежной системы. Отмечается, что в турецких туристических регионах призывают правительство решить проблему с российской платежной системой как можно быстрее.

Экономика,Валерий Пивень,НСПК,Казначейство США,
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