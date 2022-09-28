Боррель назвал преднамеренными инциденты на «Северных потоках»

Инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков» 1 и 2... Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», – передает РИА «Новости» его слова.

Боррель отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».

Кроме того, по его словам, ЕС поддержит любое расследование инцидентов на «Северном потоке».

«Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», – подчеркнул Боррель.

Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.