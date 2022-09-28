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22 минуты назад

Ялтинский экономический форум планируется провести в первой половине 2023 года

ТАСС

Ялтинский международный экономический форум планируется провести в первой половине 2023 года, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Ялтинский экономический форум перенесли
Фото: ТАССТАСС

В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022 году эпидемическая обстановка снова не позволила провести форум весной, сообщалось, что он может состояться осенью, однако в августе стало известно, что ЯМЭФ вновь не состоится и перенесен еще на год.

"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года", - написал глава Крыма.

Он добавил, что более точные сроки станут известны позднее.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей.

Экономика,Сергей Аксенов,
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