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33 минуты назад

Россия заявила о готовности расследовать аварии на «Северных потоках»

Lenta.ruиещё 3

Власти России заявили о готовности рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках» в случае, если такие обращения поступят. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия заявила о готовности расследовать аварии на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России с европейских странами в расследовании инцидентов на газопроводе «Северный поток».

Ранее 27 сентября оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG заявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море зафиксированы разрушения, возникшие в одно и то же время. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

Экономика,Александр Грушко,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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