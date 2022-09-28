Россия заявила о готовности расследовать аварии на «Северных потоках»

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России с европейских странами в расследовании инцидентов на газопроводе «Северный поток».