Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым, однако надеется на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году.
"Что главное в нашем бюджете непростом - то, что все равно мы видим свет в конце тоннеля - и в 2025 году сводим его по траектории правила. Правила изменились, конечно, но, тем не менее, это дает ориентир для участников рынка и инвесторов, дает понимание, что будет делать правительство в финансовой и бюджетной сфере", - сказал он журналистам в ходе брифинга.
"Бюджет трехлетки - он говорит следующее: что мы выходим на наши ориентиры, какие-то прогнозы бюджетной политики", - отметил Силуанов.
Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов поступил в Госдуму 28 сентября.
Согласно документу, расходы федерального бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы бюджета составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, составит порядка 2% ВВП, или около 3 трлн рублей. Закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. Ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году.
При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента.