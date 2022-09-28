Силуанов назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым

"Что главное в нашем бюджете непростом - то, что все равно мы видим свет в конце тоннеля - и в 2025 году сводим его по траектории правила. Правила изменились, конечно, но, тем не менее, это дает ориентир для участников рынка и инвесторов, дает понимание, что будет делать правительство в финансовой и бюджетной сфере", - сказал он журналистам в ходе брифинга.